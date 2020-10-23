Beşiktaş'ta Denizli'ye karşı 3 eksik

Denizlispor karşılaşması öncesi Beşiktaş'ta şu an için karantinada olan Mensah'ın yanı sıra 3 eksik bulunuyor.



Hasic ve Atakan, pazartesi günkü Süper Lig mücadelesi öncesi son yapılan idmanda yer almadılar.



Bu sezon adeta sürekli düz koşu yapan ve takımdan ayrı çalışan Nkoudou'nun da Denizli maçında forma giymesi çok zor.



Fransız futbolcu, bu sezon Kara Kartal'ın sadece, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a 3-1 yenildiği karşılaşmada 90 dakika forma giymişti.



