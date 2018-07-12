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Beşiktaş'ın orta sahadaki sigortası Atiba'yla biten sözleşmesini yenilemek için uzun süren pazarlıklarda nihayet mutlu sona ulaşıldı.Daha önce 650 bin Euro garanti ücretin yanı sıra puan başı 5 bin Euro'yu reddeden Kanadalı oyuncu, ikna edildi.Başkan Fikret Orman'ın bizzat görüştüğü Atiba'yla puan başı 7 bin Euro'ya el sıkışıldı. Tecrübeli futbolcu, Avusturya kampına birkaç güne kadar katılacak.