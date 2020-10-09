Beşiktaş'ta Atakan Üner inancını koruyor

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında dikkatleri çeken yeni transferlerinden Atakan Üner, milli ara sonrası kendisine kadroda yer bulmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Fanatik
Beşiktaş'ta Atakan Üner inancını koruyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2020 11:05
Beşiktaş'ın Altınordu'dan renklerine bağladığı 21 yaşındaki kanat oyuncusu Atakan Üner, hazırlık maçlarında başarılı bir görüntü sergilemişti.

Trabzonspor ve Konyaspor karşılaşmalarında göre yapan Atakan, milli ara ve bay haftası sonrasında kadroda kendisine yer açacağına inanıyor.

Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer oldu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için