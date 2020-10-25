Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz pes etmiyor

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, forma savaşını sürdürmeye devam ediyor.

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz pes etmiyor
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25 Ekim 2020 13:18
Siyah-Beyazlılar'ın 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, pandemi sebebiyle Süper Lig'e verilen aradan sonra ilk 11'e geçmiş ancak sezon başında Fabrice N'Sakala'nın transfer edilmesi sonrasında kulübeye dönmüştü. Bu duruma rağmen forma yarışında yer almayı sürdüren genç futbolcu, takım idmanlarında hırsı ve çalışkanlığıyla teknik ekibe adeta mesaj veriyor.



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