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Beşiktaş'ın Sadık Çiftpınar teklifi!

Yeni sezon öncesinde savunmasından Matej Mitrovic'i satan, Domagoj Vida'nın da ayrılık ihtimali konuşulan Beşiktaş2tan Sadık Çiftpınar hamlesi geldi.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ın Sadık Çiftpınar teklifi!
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18 Temmuz 2018 10:52
Galatasaray alt yapısından yetişen ve bu sezonki performansıyla göz dolduran genç futbolcu için Beşiktaş devrede...

Beşiktaş Yönetimi'nin Yeni Malatyasporlu Sadık için görüşme hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

Bu oyuncu için Yeni Malatyaspor'a para + 1 oyuncu önerileceği iddia edildi.

Matej Mitrovic'i satan ve Domagoj Vida için teklifler alan Beşiktaş'ın Vida'nın da ayrılması ihtimaline karşılık Sadık'ın transferini gerçekleştirmek istediği belirtildi.

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