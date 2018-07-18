Galatasaray alt yapısından yetişen ve bu sezonki performansıyla göz dolduran genç futbolcu için Beşiktaş devrede...Beşiktaş Yönetimi'nin Yeni Malatyasporlu Sadık için görüşme hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.Bu oyuncu için Yeni Malatyaspor'a para + 1 oyuncu önerileceği iddia edildi.Matej Mitrovic'i satan ve Domagoj Vida için teklifler alan Beşiktaş'ın Vida'nın da ayrılması ihtimaline karşılık Sadık'ın transferini gerçekleştirmek istediği belirtildi.