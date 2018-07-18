Galatasaray alt yapısından yetişen ve bu sezonki performansıyla göz dolduran genç futbolcu için Beşiktaş devrede...
Beşiktaş Yönetimi'nin Yeni Malatyasporlu Sadık için görüşme hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.
Bu oyuncu için Yeni Malatyaspor'a para + 1 oyuncu önerileceği iddia edildi.
Matej Mitrovic'i satan ve Domagoj Vida için teklifler alan Beşiktaş'ın Vida'nın da ayrılması ihtimaline karşılık Sadık'ın transferini gerçekleştirmek istediği belirtildi.
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Beşiktaş Yönetimi'nin Yeni Malatyasporlu Sadık için görüşme hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.
Bu oyuncu için Yeni Malatyaspor'a para + 1 oyuncu önerileceği iddia edildi.
Matej Mitrovic'i satan ve Domagoj Vida için teklifler alan Beşiktaş'ın Vida'nın da ayrılması ihtimaline karşılık Sadık'ın transferini gerçekleştirmek istediği belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın