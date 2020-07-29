Beşiktaş'ın listesindeki Pukki için açıklama!

Finlandiya'nın teknik direktörü Markku Kanerva, Fin forvet Pukki'ye transfer tavsiyesinde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş'ın listesindeki Pukki için açıklama!
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29 Temmuz 2020 16:59
Finlandiya Milli Takımı teknik direktörü Markku Kanerva, Beşiktaş'ın da listesinde olduğu belirtilen Teemu Pukki için açıklamalarda bulundu.

Fin Teknik Direktör, 30 yaşındaki forvetin Norwich City'den ayrılması gerektiğini düşünüyor.

"AYRILMASI GEREKİYOR"

Kanerva yaptığı açıklamada; "Haziran ayında ayrılması gerektiğini söylemiştim. Pukki, 5 büyük lig için önemli bir oyuncu. Örneğin Alexander Lacazette'den daha fazla gol attı. Milli Takım'ın teknik direktörü olarak tüm oyuncularımızın fit ve sağlıklı olmasını istiyorum." dedi.

Teemu Pukki, bu sezon Premier Lig'de öne çıkan forvetlerden birisi olsa da, takımının küme düşmesine engel olamadı.

30 yaşındaki Fin forvet bu sezon takımı ile 36 lig maçına çıktı. Teemu Pukki, bu maçlarda takımına 11 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



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