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Beşiktaş'ın hedefindeki Jahovic'in fiyatı belli oldu

Türkiye'de Beşiktaş ve çeşitli büyük kulüplerin kadrosuna katmak için nabız yokladığı Konyasporlu golcü Adis Jahovic'in bonservisi belli oldu.

Kaynak: Fanatik
Beşiktaş'ın hedefindeki Jahovic'in fiyatı belli oldu
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11 Ocak 2019 10:24
Ara transfer döneminde Beşiktaş ile adı anılan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan da talipleri olan Adis Jahovic, Konya'da kalacak gibi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Makedon santrforun astronomik bir teklif gelmediği takdirde takımda tutulmasını istiyor.

Yönetim, Jahovic'in fiyatını da belirledi. 4 milyon Euro yani yaklaşık 25 milyon TL'yi getiren 31 yaşındaki forveti kadrosuna katabilecek.

Ara transferde sol bek Zuta'yı alan Yeşil-Beyazlılar, şartların oluşması halinde bir takviye daha düşünüyor.

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