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Beşiktaş'ın gözdesine Bundesliga kancası!

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Davy Klaassen'e Bundesliga ekibi Werder Bremen'in talip olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın gözdesine Bundesliga kancası!
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22 Temmuz 2018 19:16
Transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Everton'ın Hollandalı futbolcusu Davy Klaassen, Bundesliga ekibi Werder Bremen'in radarına girdi.

Thomas Delaney'i Borussia Dortmund'a satan ve yerine oyuncu arayan Alman ekibinin önceliği Klassen'e verdiği belirtilirken Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, Klassen hakkındaki soruya ''İsimler üzerinden yorum yapamam. Anlaştığımız bir oyuncu yok.'' cevabını verdi.

''YAKIN ZAMANDA AÇIKLANACAK''

Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ''Yakın zaman içerisinde hangi oyuncuların bizimle birlikte devam edeceğini kesinleştireceğiz. Oyunculara devam edilmeyeceğini söylemek zor bir karar ama hepsine karşı dürüst olmalıyız. Aksi taktirde beraber çalışamayız.'' sözlerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın kiralamayı düşündüğü 25 yaşındaki Hollandalı 10 numara, geçtiğimiz sezon 27 milyon Euro'ya Ajax'tan Everton'a transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı.

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