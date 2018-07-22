Transfer döneminde ismiile anılan'ın Hollandalı futbolcusu, Bundesliga ekibi Werder Bremen'in radarına girdi.Thomas Delaney'i Borussia Dortmund'a satan ve yerine oyuncu arayan Alman ekibinin önceliği Klassen'e verdiği belirtilirken Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, Klassen hakkındaki soruya ''İsimler üzerinden yorum yapamam. Anlaştığımız bir oyuncu yok.'' cevabını verdi.Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ''Yakın zaman içerisinde hangi oyuncuların bizimle birlikte devam edeceğini kesinleştireceğiz. Oyunculara devam edilmeyeceğini söylemek zor bir karar ama hepsine karşı dürüst olmalıyız. Aksi taktirde beraber çalışamayız.'' sözlerini kullanmıştı.Beşiktaş'ın kiralamayı düşündüğü 25 yaşındaki Hollandalı 10 numara, geçtiğimiz sezon 27 milyon Euro'ya Ajax'tan Everton'a transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı.