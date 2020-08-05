Beşiktaş'ın dev planı: Ze Luis

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Porto'nun golcüsü Ze Luis için zemin yokladığı belirlendi

Haber; Takvim, Fotoğraf; Twitter
Beşiktaş'ın dev planı: Ze Luis
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05 Ağustos 2020 10:49
Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Porto'nun golcüsü Ze Luis'le ilgilendiği ortaya çıktı.

Porto'nun 29 yaşındaki forvetini kiralamak istediği ifade ediliyor. Siyah beyazlılar da bu transfer için girişimde bulunacak

Ze Luis geçtiğimiz sezon 31 maçta 10 gol 2 asistle oynadı.



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