Beşiktaş'ın asist makinesi: Ghezzal!

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, etkili performansını sürdürmeye devam ediyor.
Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Cezayirli futbolcu, Güven Yalçın'ın attığı golde asisti yapan isim oldu.
Ghezzal, bu maçtaki gol pasıyla birlikte Süper Lig'de toplam 6 asiste ulaştı.
28 yaşındaki futbolcu daha önce Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında asist yapmıştı.
Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Cezayirli futbolcu, Güven Yalçın'ın attığı golde asisti yapan isim oldu.
Ghezzal, bu maçtaki gol pasıyla birlikte Süper Lig'de toplam 6 asiste ulaştı.
28 yaşındaki futbolcu daha önce Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında asist yapmıştı.
Rachid Ghezzal üretiyor;
🥅10 maç 🎯6 asist
🎯Malatyaspor
🎯Fenerbahçe
🎯Kasımpaşa
🎯BB Erzurumspor
🎯Ankaragücü
🎯Sivasspor pic.twitter.com/3XzQlwLGEc
— Sporx (@sporx) December 28, 2020