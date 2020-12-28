Beşiktaş'ın asist makinesi: Ghezzal!

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Rachid Ghezzal, asistlerine bir yenisini daha ekledi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ın asist makinesi: Ghezzal!
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28 Aralık 2020 19:48
Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, etkili performansını sürdürmeye devam ediyor.

Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Cezayirli futbolcu, Güven Yalçın'ın attığı golde asisti yapan isim oldu.

Ghezzal, bu maçtaki gol pasıyla birlikte Süper Lig'de toplam 6 asiste ulaştı.

28 yaşındaki futbolcu daha önce Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında asist yapmıştı.



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