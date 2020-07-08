Beşiktaş'a sürpriz transfer iddiası: Mehmet Topal!

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta sezon başında Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Mehmet Topal gündeme geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'a sürpriz transfer iddiası: Mehmet Topal!
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08 Temmuz 2020 17:29
Yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

GÜNDEM MEHMET TOPAL

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Çalışmalara şimdiden başlayan siyah beyazlı ekipte, Medipol Başakşehir'de oynayan Mehmet Topal ismi gündeme geldi. Kadroda derinlik olması ve yedek kulübesinde tecrübeli isimlerin yer almasını planlayan siyah - beyazlı kulübün, Mehmet Topal ismini şimdiden bir kenara not aldığı öğrenildi.

Yaz transfer döneminde orta sahaya bir genç bir de tecrübeli isim almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon planlamasını önümüzde hafta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte yapmaya başlayacak.



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