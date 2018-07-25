  •  
    F.Bahçe taraftarından Aziz Yıldırım için ŞOK!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesi imzayı attı!..
  •  
    F.Bahçe ile G.Saray'ın hedefi, RESMİ açıklama
  •  
    Egemen Korkmaz'dan transfer! Yeni takımı...

Beşiktaş'a sürpriz Norveçli 10 numara!

Beşiktaş'ın Norveç Ligi takımlarından Stabaek forması giyen 18 yaşındaki Hugo Vetlesen'i transfer etmeyi planladığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'a sürpriz Norveçli 10 numara!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 22:15
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim ortaya atıldı. BeIn Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, Norveçli 10 numara Hugo Vetlesen'i kadrosuna katmayı düşünüyor.

Siyah beyazlı ekibin, Norveç Ligi takımlarından Stabaek forması giyen 18 yaşındaki Hugo Vetlesen'i 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmek istediği belirtildi.

10 numara mevkiinde forma giyen Vetlesen, bu sezon 15 kez Norveç Ligi'nde forma giyerken gol atamadı, bir asist kaydetti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için