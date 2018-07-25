Transfer çalışmalarına devam edeniçin sürpriz bir isim ortaya atıldı. BeIn Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, Norveçli 10 numara'i kadrosuna katmayı düşünüyor.Siyah beyazlı ekibin, Norveç Ligi takımlarından Stabaek forması giyen 18 yaşındaki Hugo Vetlesen'ibonservis ücreti ile transfer etmek istediği belirtildi.10 numara mevkiinde forma giyen Vetlesen, bu sezon 15 kez Norveç Ligi'nde forma giyerken gol atamadı, bir asist kaydetti.