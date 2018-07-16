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Beşiktaş'a Quaresma ve Pepe müjdesi!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızları Ricardo Quaresma ve Pepe'nin Çin'e gidebileceği konuşulurken, önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'a Quaresma ve Pepe müjdesi!
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16 Temmuz 2018 11:00
Beşiktaş'ta Dusko Tosic'in ardından Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın da Çin'e gideceği konuşulurken, Siyah- Beyazlı taraftarları sevindirecek haber geldi.

Uzak Doğu ülkesinde transfer sezonun sona ermesiyle birlikte 33 yaşındaki futbolcunun gidebileceği Arap ülkeleri kaldı.

Öte yandan Çin'den gelen teklifleri reddeden Pepe için de Uzak Doğu iddiaları bu şekilde son bulmuş oldu.



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