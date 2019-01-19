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Beşiktaş'a Pjaca için Genoa engeli!

Beşiktaş'ın ilgilendiği Marko Pjaca için Serie A ekiplerinden Genoa devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'a Pjaca için Genoa engeli!
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19 Ocak 2019 01:36
Devre arası transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Marko Pjaca için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi Genoa, şu an Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Marko Pjaca için Juventus'a teklifte bulundu.

Haberde; Pjaca'nın Fiorentina ile kiralık sözleşmesini iptal etmek isteyen Juventus'un teklife sıcak baktığı belirtildi.

Krzysztof Piatek'i yüksek bir bonservis bedeline satmaya hazırlanan Genoa'nın Pjaca transferiyle hücum hattını güçlendirmek istediği vurgulandı.

Juventus'un 2016 yılında 23 milyon euroya Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Hırvat futbolcu, sezon başında Fiorentina'ya kiralanmıştı. Pjaca, Fiorentina'da bu sezon Serie A'da 16 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist üretebilmişti.

 

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