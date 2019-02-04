Beşiktaş'a Antalyaspor maçında sürpriz misafir

Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçta süpriz bir misafir vardı. Sırbistan'datakımının A Takım Direktörü olan ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan, Antalya'da maçı izledi.Maçın ardından Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Adem Ljajic ile de görüşen Mrkela, Sırp yıldız ile uzun süre konuştu.1992-93 sezonunda Beşiktaş forması giyen Mitar Mrkela, sol açık pozisyonunda görev alıyordu.