Beşiktaş'a Antalyaspor maçında sürpriz misafir

Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçta süpriz bir misafir vardı. Sırbistan'da Kızıl Yıldız takımının A Takım Direktörü olan ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Mitar Mrkela, Antalya'da maçı izledi.
Maçın ardından Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Adem Ljajic ile de görüşen Mrkela, Sırp yıldız ile uzun süre konuştu.
1992-93 sezonunda Beşiktaş forması giyen Mitar Mrkela, sol açık pozisyonunda görev alıyordu.
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Maçın ardından Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Adem Ljajic ile de görüşen Mrkela, Sırp yıldız ile uzun süre konuştu.
1992-93 sezonunda Beşiktaş forması giyen Mitar Mrkela, sol açık pozisyonunda görev alıyordu.
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