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Beşiktaş'a Antalyaspor maçında sürpriz misafir

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yediği maçı siyah beyazlı takımın eski futbolcusu Mitar Mrkela'nın da izlediği ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'a Antalyaspor maçında sürpriz misafir
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04 Şubat 2019 17:59
Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçta süpriz bir misafir vardı. Sırbistan'da Kızıl Yıldız takımının A Takım Direktörü olan ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Mitar Mrkela, Antalya'da maçı izledi.

Maçın ardından Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Adem Ljajic ile de görüşen Mrkela, Sırp yıldız ile uzun süre konuştu. 

1992-93 sezonunda Beşiktaş forması giyen Mitar Mrkela, sol açık pozisyonunda görev alıyordu.

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