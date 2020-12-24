⚽61' Vida



Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti ve son 6 maçta 5. galibiyetini aldı.



Beşiktaş, Ankaragücü ile oynadığı son 25 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti. [🗓Şubat 2011] pic.twitter.com/d0SIXtiFOS



— Sporx (@sporx) December 24, 2020

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

MKE ANKARAGÜCÜ'NDE 11'DE 3 FARKLILIK

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

RIDVAN YILMAZ, 5 MAÇ SONRA YEDEKTE

ANKARAGÜCÜ POZİSYONLARLA BAŞLADI

ÜST ÜSTE ANKARAGÜCÜ POZİSYONLARI

CYLE LARIN'İN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA FARKLI BAŞLADI

KİLİDİ DOMAGOJ VIDA AÇTI

BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Son 6 maçının 5'ini kazanan Beşiktaş, sıradaki 5 maçından kaç puan alır?



🏠Sivasspor

✈️Kayserispor (D)

🏠Rizespor

✈️Hatayspor (D)

🏠Galatasaray pic.twitter.com/AkbfNByqDI



— Sporx (@sporx) December 24, 2020

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 1-0'lık skorla kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Domagoj Vida attı.Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 25 yaptı ve lider Alanyaspor'dan 1 maçı eksik olmasına karşın puan farkını 2'ye indirdi. 3 haftada 7 puan toplayan MKE Ankaragücü'nün yenilmezlik serisi sona erdi ve 9 puanda kaldı.Beşiktaş, ligde bir sonraki maçını 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Sivasspor'a karşı evinde oynayacak. MKE Ankaragücü ise 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Denizlispor'a konuk olacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın 11'inden 3 ismi değiştirdi. Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11'ini değiştirdi. Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı. Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı. Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı. Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.Mücadeleye Beşiktaş topa sahip olarak başladı. Zaman zaman ön alanda pres yapan, zaman zaman ise tüm hatlarıyla geriye çekilen MKE Ankaragücü kontratak fırsatları aradı. Ev sahibinin ilk tehlikeli atağı henüz ilk dakikada gerçekleşti. Sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Welinton'a çarpan top kornere gitti.6. dakikada ise Ghezzal'ın hatalı pası sonrası Ankaragücü bir pozisyon daha yakaladı. Ghezzal'ın pasında araya giren Emre Güral, hızla ilerledi ve ceza alanına girmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.Bu pozisyondan 4 dakika sonra Ankaragücü, yine kontratakla gole yaklaştı. Emre Güral'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasla topla buluşan Lobjanidze, önündeki boş alandan yararlanarak hızla ilerledi ve ceza alanına girerek kalesini terk eden Ersin Destanoğlu'nu çalımla ekarte etmek istedi. Ancak Lobjanidze topu ayağından fazla açınca meşin yuvarlak auta çıktı.Beşiktaş, fırsat bulmakta güçlük çekerken Ankaragücü 18. dakikada dördüncü gol fırsatını yakaladı. Tiago Pinto'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Emre Güral'ın, topu düzelterek penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.Beşiktaş, 20. dakikadan sonra baskısını artırdı ve kanat ortalarıyla Ankaragücü kalesinde üst üste fırsatlar buldu. Siyah beyazlıların 23. dakikada Cyle Larin ile bulduğu gol ise kafa vuruşu öncesinde Kanadalı oyuncunun Kitsiou'ya faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.Mücadelede tempo 25. dakika sonrasında giderek düştü. Beşiktaş, topa sahip olmayı sürdürürken Ankaragücü ise ön alan presinden vazgeçerek iyice savunmaya çekildi. Siyah beyazlılar, tüm hatlarıyla çekilen rakibi karşısında tempoyu yükseltmekte ve pozisyon bulmakta güçlük çekti.Beşiktaş'ın isabetli şut atamadan tamamladığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Beşiktaş, ikinci yarıya da ilk yarıdakine benzer şekilde başladı. MKE Ankaragücü ise daha çok savunma arkasına atılan uzun toplar ile pozisyon aradı. İkinci yarıda kanatları daha çok kullanan ve sık sık ortalar yapan Beşiktaş, Larin ve Aboubakar'ı topla buluşturmakta zorluk yaşadı.Beşiktaş, maçın kilidini duran topla açtı.61. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Domagoj Vida, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Friedrich'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı.Rachid Ghezzal, ligdeki asist sayısını 5'e çıkarıp bu alanda zirvede yer alan Caner Erkin ile sayısını eşitledi.Beşiktaş, 1-0'dan sonra topu Ankaragücü'ne bırakarak daha fazla hızlı hücum düşünmeye başladı. MKE Ankaragücü ise direkt hücumlar ile beraberlik sayısını aradı. Ancak, sarı lacivertli ekip sık sık pas hataları nedeniyle aradığı pozisyonlara giremedi.MKE Ankaragücü'nün temposu son 10 dakikaya girilirken düştü. Beşiktaş, maçın son bölümünde skorun değişmesine izin vermedi ve üst üste ikinci galibiyetini alarak sahadan ayrıldı.1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin, Vida'yı geçtikten sonra kale sahasının içinden çektiği şutta top, Welinton'a çarparak kornere gitti.6. dakikada Ghezzal'ın orta sahada savunmasına verdiği hatalı pasta araya giren Emre Güral, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Top, sol direğin yanından auta çıktı.10. dakikada Emre Güral'ın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Lobjanidze, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Lobjanidze, topu ayağından açınca şut çekemedi. Meşin yuvarlak auta gitti.18. dakikada Pinto'nun pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Emre Güral'ın ceza sahasına girer giremez çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.45+5. dakikada Kitsiou, rakip yarı sahanın ilk metrelerinden sağ taraftan aldığı topu sürükleyerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, dar açıya rağmen çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.54. dakikada atağa katılan Welinton'un sağ kanattan ortasında Mensah'ın kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Friedrich üzerine gelen topun hakimi oldu.59. dakikada sağdan ceza sahasına giren Borven'in çizgiye inerek yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu tokatlayarak ceza sahası dışına gönderdi. Ceza yayının üzerinde topla buluşan Lukasik'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.: Eryaman: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara: Friedrich, Kitsiou (Dk. 46 Erdi Dikmen), Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca (Dk. 78 Diousse), Endri Çekiçi (Dk. 67 Paintsil), Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Borven (Dk. 67 Bolingi): Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala (Dk. 83 Rıdvan Yılmaz), De Souza, Hutchinson, Ghezzal (Dk. 62 N'Koudou), Mensah (Dk. 73 Dorukhan Toköz), Larin (Dk. 83 Güven Yalçın), Aboubakar: Dk. 61 Vida (Beşiktaş): Dk. 85 Şahverdi Çetin (MKE Ankaragücü)