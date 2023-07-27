Beşiktaş, Zaynutdinov'u İstanbul'a getiriyor

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde mutlu sona yakın. Siyah beyazlılar oyuncuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeye çalışıyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş, Zaynutdinov'u İstanbul'a getiriyor
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27 Temmuz 2023 19:44
Beşiktaş uzun süredir gündemde yer alan Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde önemli mesafe kat etti.

Siyah-beyazlı takım, 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Beşiktaş, Rus ekibi ile yapılan pazarlıkları kısa süre içinde noktalayıp Kazak futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK

25 yaşındaki futbolcu on numaranın yanı sıra kanatta da görev alabiliyor. Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olması halinde TFF'nin çıkardığı mavi kart kuralı dolayısıyla Türk statüsünde forma giyebilecek.

BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV KİMDİR?

Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi. 


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