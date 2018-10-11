Beşiktaş ve Trabzonspor'un Alperen yarışı!

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve İstanbulspor'da sergilediği performansla dikkat çekengündemine aldığı öğrenildi.24 yaşındaki başarılı kaleci için yönetimin teklifte bulunacağı öğrenildi. Alperen'e Trabzonspor'un da talip olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.Galatasaray altyapsıında yetiştikten sonra uzun yıllar sarı kırmızılı kulübün genç takımlarında forma giyen Alperen Uysal, daha sonrasında 2015 yılında Gaziantepspor'a kiralık olarak gönderildi.Rizespor'un ardından İstanbulspor'a transfer olan Alperen Uysal'ın 2022'ye kadar kulübüyle anlaşması bulunuyor.