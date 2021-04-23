Beşiktaş ve Galatasaray'a Fransa'dan rakip çıktı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan Bursasporlu genç golcü Batuhan Kör'e Fransa'dan talip çıktı. Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın haberine göre; Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne 20 yaşındaki oyuncunun peşine düştü.



Claude Puel'e "Alalım" raporu sunuldu



Fransız kulübü bir süredir golcü futbolcuyu izlemeye aldı. Saint-Etienne scoutları oyuncunun 3 maçını da Türkiye'de izleyerek deneyimli teknik adam Claude Puel'e olumlu rapor sundu. Fransızlar sezon sonunda yeşil-beyazlı kulüp kapısını çalmaya hazırlanıyor.



Bursaspor en az 3 milyon Euro istiyor



Bu sezon Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta 4 gol birden atan ve toplamda bu sezon 32 maçta 11 gol atan Batuhan Kör için kulübü en az 3 milyon Euro talep ediyor.



Terim "takip edin" demişti



Beşiktaş'ın da sezon sonu için girişimde bulunmaya hazırlandığı Batuhan Kör için Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sarı-kırmızılı takımın scout ekibine "takip edin" talimatı vemişti.



2 yıl daha sözleşmesi var!



Bursaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki santraforun piyasa değeri ise 725 bin Euro...



