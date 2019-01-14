  •  
    - BİTEN TRANSFERLER - Türkiye'den 40 imza var
  •  
    Beşiktaş ve F.Bahçe'nin "İKİ" transfer kapışması
  •  
    "Clinton N'Jie perşembe İstanbul'a geliyor, imza"
  •  
    Talisca ile fotoğrafının sırrı ortaya çıktı, Dubai...
  •  
    Süper Lig'de 14 ismin FM 2019'daki özellikleri

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı; Cenk - Konoplyanka

Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Türk futbolunun iki ezeli rakip takımlarından Fenerbahçe ile Beşiktaş, iki futbolcunun transferi konusunda karşı karşıya geldi.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı; Cenk - Konoplyanka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2019 12:39
Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Türk futbolunun iki ezeli rakip takımlarından Fenerbahçe ile Beşiktaş, iki futbolcunun transferi konusunda karşı karşıya geldi.

Everton, kadroya girmekte zorlanan Cenk Tosun'u 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satışa çıkardı. Önceki gün Fenerbahçe yönetimi, İngiliz ekibinin yöneticileriyle görüşerek Cenk Tosun'u kiralamak istediğini belirtti. Beşiktaş da daha önce gündemine aldığı eski golcüsü için bir hamle daha yaptı. Kara-Kartal, Everton'un yüksek ücret istemesi üzerine Cenk Tosun'u kiralamak istediğini Ada temsilcisinin yönetimine iletti. Hangi takımın Cenk Tosun'u kiralayacağı merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SAVAŞI

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yolları Cenk Tosun'un ardından bu kez başka bir ismin transferinde de kesişti. Siyah-beyazlılar, Babel'in alternatifi olarak düşündüğü ve Schalke 04'te gözden çıkarılan Konoplyanka ile bir görüşme yaptı. Alman ekibinin disiplinsiz tavırları nedeniyle 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu gözden çıkarması üzerine sol kanada takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi de devreye girdi.

Schalke 04, yıldız oyuncuyu bonservisiyle satmak isterken, Fenerbahçe ile Beşiktaş yönetimi kiralık teklifinde bulundu.

Bu sezon Schalke'de 14 maçta görev yapan Yevhen Konoplyanka gol atamazken sadece 1 asist yapabildi.





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için