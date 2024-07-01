Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı hamlesi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın Lille'den ayrılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için bir girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2024 09:40
Son güncelleme 01 Temmuz 2024 09:43
Orta sahaya transfer yapması beklenen Beşiktaş'ın gündemine Fransız ekibi Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı'yı aldığı öğrenildi.

Kartal'ın, Avrupa'nın önemli takımlarından da teklifler alan yıldız futbolcu için ilerleyen günlerde bir girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında.



12 GOL, 4 ASİST

10 numaranını dışında kanat ve forvet pozisyonlarında da görev yapabilen 27 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 42 maçta 12 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery