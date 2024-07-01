Orta sahaya transfer yapması beklenen Beşiktaş'ın gündemine Fransız ekibi Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı'yı aldığı öğrenildi.
Kartal'ın, Avrupa'nın önemli takımlarından da teklifler alan yıldız futbolcu için ilerleyen günlerde bir girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında.
12 GOL, 4 ASİST
10 numaranını dışında kanat ve forvet pozisyonlarında da görev yapabilen 27 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 42 maçta 12 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
Kartal'ın, Avrupa'nın önemli takımlarından da teklifler alan yıldız futbolcu için ilerleyen günlerde bir girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında.
12 GOL, 4 ASİST
10 numaranını dışında kanat ve forvet pozisyonlarında da görev yapabilen 27 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 42 maçta 12 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.