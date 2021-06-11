Beşiktaş'tan Vida'ya: "İndirim yaparsan yeni kontrat yaparız"

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida'ya, "Yıllık 3,5 milyon avro ücretinde indirim yaparsan iki yıllık yeni kontrat yaparız" denilecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Vida'ya: 'İndirim yaparsan yeni kontrat yaparız'
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11 Haziran 2021 12:57
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ederken her defasında gündeme Domagoj Vida'nın kazandığı ücret geliyor.

Siyah beyazlı takımda beşinci sezona hazırlanan 32 yaşındaki stoperin kazandığı yıllık 3,5 milyon avroluk ücret, hem iç hem de dış transferde yöneticilerin elini zorlaştırıyor. Mali dengeyi sağlamaya çalışan yönetim, kadroya katmak istediği oyunculara teklif yaparken menajerlerinden "En az Vida kadar ücret isteriz" şeklinde cevaplarla karşılaşıyor.

Garanti verilecek

Başkan Ahmet Nur Çebi bu duruma çare bulmak için özel bir plan hazırladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida'dan yıllık ücretinde indirime gitmesi istenecek. Hırvat yıldız bu teklifi kabul ederse iki yıllık yeni kontrat yapılmasının garantisi verilecek. Yönetim yapılacak transferlerde yıllık tavan ücreti 2 milyon avroda tutmak istiyor. Son olarak Aboubakar, yıllık 3,5 milyon avro isteği kabul edilmeyince Suudi Arabistan'ın en-Nasrr takımına gitmişti.



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