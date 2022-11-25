Beşiktaş'tan Onur Bulut kararı

Beşiktaş ve Trabzonspor'un istediği Onur Bulut için kulübü Kayserispor'un tavrı netleşti.
Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi biten sağ beke karşılık 1 milyon euro istiyor. Bu nedenle siyah-beyazlılar, bu transferi yaza bırakma kararı aldı.
Devre arasında Trabzonspor'un Onur'u kadrosuna katmaması halinde Beşiktaş, haziranda direkt oyuncuyla masaya oturacak.
Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi biten sağ beke karşılık 1 milyon euro istiyor. Bu nedenle siyah-beyazlılar, bu transferi yaza bırakma kararı aldı.
Devre arasında Trabzonspor'un Onur'u kadrosuna katmaması halinde Beşiktaş, haziranda direkt oyuncuyla masaya oturacak.
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