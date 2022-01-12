Beşiktaş'tan hentbolda altyapı atağı

Beşiktaş Hentbol Takımı, öz kaynak düzeninden yeni yetenekler yetiştirmek için proje geliştirdi.



Kulüpten "Özkaynak Beşiktaş'ın geleneğidir, özkaynak Beşiktaş'ın geleceğidir" sloganıyla yapılan açıklamaya göre, Üsküdar'da bulunan 5 ilköğretim okulunda 10 takım oluşturuldu.



Projenin önce İstanbul'un diğer ilçelerine, sonrasında da tüm Türkiye'ye yayılması amaçlanıyor.





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