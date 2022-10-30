Beşiktaş'ta Weghorst ilki yaşadı

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda ilk kez bir maçta iki gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Weghorst ilki yaşadı
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30 Ekim 2022 20:43
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda ilk kez bir maçta birden fazla gol attı.

Siyah-beyazlı formayla ilk golünü VavaCars Fatih Karagümrük karşısında atan Hollandalı futbolcu, Ümraniyespor karşısında attığı gollerle gol sayısını 6'ya yükseltti.

Demir Grup Sivassopr maçında attığı golün ardından 3 haftalık suskunluk yaşayan ve bunu geçen haftaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sonlandıran Weghorst, Ümraniyespor kalecisi Anıl Demir'i iki kez mağlup etti.

Siyah-beyazlı oyuncu 90. dakikada yerini Jackson Muleka'ya bıraktı.

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