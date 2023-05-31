Beşiktaş'ta tavan bonservis 3 milyon euro

Beşiktaş yaz transfer döneminde adımlarını çok dikkatli atacak. Şampiyonluğa ulaşabilecek güçlü bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlılar mali disiplinden yine taviz vermeyecek. Sözleşmeleri biten Atiba, Nkoudou ve Welinton'la vedalaşacak olan Kartal öncelikle bu futbolcuların boşluğunu dolduracak. İhtiyaçlar doğrultusunda önemli takviyeler de gerçekleştirilecek.
TAVAN 3 MİLYON EURO
Bu konuda Teknik Direktör Şenol Güneş'in talepleri belirleyici olacak. Güneş transfer konusunda hem yönetim hem de Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile zaman zaman görüş alışverişinde bulunuyor. Beşiktaş'ta dış transferde tavan bonservis bedeli 3 milyon euro olarak belirlendi. Siyah-beyazlılar ilk etapta Güneş'in kriterlerine uygun ve boşta olan oyuncularla anlaşmaya çalışacak.
25 MİLYON EURO HARCADI
Bonservis bedeli ödenerek transfer yapılması halinde ise 3 milyon euronun üzerine çıkılmayacak. Kartal bu sezon başı ve devre arası transferde yaklaşık 25 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Siyah-beyazlılar; Gedson (6 milyon euro), Rosier (4,8 milyon euro), Muleka (3,3 milyon euro), Hadziahmetovic (3,2 milyon euro), Colley (2,3 milyon euro), Emrecan (2 milyon euro), Tayyip Talha (1,5 milyon euro), Kerem Atakan (1,4 milyon euro) ve Onur Bulut'u (1 milyon euro) renklerine bağladı. Bu arada Süper Lig'de 36. haftayı bay geçen Beşiktaş cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.
TAVAN 3 MİLYON EURO
Bu konuda Teknik Direktör Şenol Güneş'in talepleri belirleyici olacak. Güneş transfer konusunda hem yönetim hem de Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile zaman zaman görüş alışverişinde bulunuyor. Beşiktaş'ta dış transferde tavan bonservis bedeli 3 milyon euro olarak belirlendi. Siyah-beyazlılar ilk etapta Güneş'in kriterlerine uygun ve boşta olan oyuncularla anlaşmaya çalışacak.
25 MİLYON EURO HARCADI
Bonservis bedeli ödenerek transfer yapılması halinde ise 3 milyon euronun üzerine çıkılmayacak. Kartal bu sezon başı ve devre arası transferde yaklaşık 25 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Siyah-beyazlılar; Gedson (6 milyon euro), Rosier (4,8 milyon euro), Muleka (3,3 milyon euro), Hadziahmetovic (3,2 milyon euro), Colley (2,3 milyon euro), Emrecan (2 milyon euro), Tayyip Talha (1,5 milyon euro), Kerem Atakan (1,4 milyon euro) ve Onur Bulut'u (1 milyon euro) renklerine bağladı. Bu arada Süper Lig'de 36. haftayı bay geçen Beşiktaş cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.