Beşiktaş'ta Svensson için iki Süper Lig kulübü devrede

Beşiktaş 'ta teknik heyetin yeni sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen Jonas Svensson'a Süper Lig'den iki talip çıktı.

Norveçli sağ bek için Antalyaspor ve Kocaelispor devreye girdi.

Her iki kulübün de Beşiktaş ile temas kurarak oyuncunun durumunu sorduğu öğrenilirken, transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Svensson'un düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu doğrultuda tercih yapacağı ifade ediliyor.

Beşiktaş cephesi ise oyuncunun ayrılığı konusunda kolaylık sağlamaya hazır. Gelen bilgilere göre 32 yaşındaki futbolcunun, Antalyaspor'un teklifine daha sıcak baktığı belirtiliyor.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.