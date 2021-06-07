Beşiktaş'ta Suat Serdar harekatı! En büyük koz Devler Ligi...

Beşiktaş, Suat Serdar'ın kiralanması için Schalke yöneticisi Huub Stevens'tan destek istedi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu da siyah beyazlı kulübe sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Suat Serdar harekatı! En büyük koz Devler Ligi...
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07 Haziran 2021 09:39
Suat Serdar
Suat Serdar
Schalke 04
Beşıktaş'ın Schalke'nin gurbetçi orta saha oyuncusu Suat Serdar için kiralama teklifi yaptığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, bu konuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Gelen haberlere göre siyah-beyazlı idarecilerin Schalke'nin yönetim kurulunda yer alan Huub Stevens'ı aradığı ve Serdar'ın bir yıl kiralanması için destek istediği öğrenildi. Stevens'ın zaman zaman Beşiktaş'ın transferlerinde aracılık ettiği ve scout raporlarına danışmanlık yaptığı biliniyor.

DEVLER LİGİ KOZU

Öte yandan Schalke'nin Almanya'da küme düşmesi ve Beşiktaş'ın da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle 24 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.




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