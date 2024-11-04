Beşiktaş'ta Semih yeniden kulübeye!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, iki maçtaki performansının ardından yeniden kulübeye geçebilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Semih yeniden kulübeye!
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04 Kasım 2024 09:32
Galatasaray derbisinden sonra Kasımpaşa karşısında da ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan Semih Kılıçsoy, yine maçın en kötülerinden biriydi.

Hücum girişimlerini bir türlü sonuçlandıramayan ve çok top kaybı yapan Beşiktaş'ın genç oyuncusu, tribünlerin de tepkisini çekti.

Semih, iki maçtaki performansı sonrası yeniden kulübeye geçebilir.

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