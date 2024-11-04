Beşiktaş'ta Semih yeniden kulübeye!

Galatasaray derbisinden sonra Kasımpaşa karşısında da ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan Semih Kılıçsoy, yine maçın en kötülerinden biriydi.
Hücum girişimlerini bir türlü sonuçlandıramayan ve çok top kaybı yapan Beşiktaş'ın genç oyuncusu, tribünlerin de tepkisini çekti.
Semih, iki maçtaki performansı sonrası yeniden kulübeye geçebilir.
Hücum girişimlerini bir türlü sonuçlandıramayan ve çok top kaybı yapan Beşiktaş'ın genç oyuncusu, tribünlerin de tepkisini çekti.
Semih, iki maçtaki performansı sonrası yeniden kulübeye geçebilir.