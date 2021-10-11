Beşiktaş'ta sadece Mehmet Topal kaldı

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan bütün futbolculara arada geri dönerken, Mehmet Topal'ın sakatlığı sürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta sadece Mehmet Topal kaldı
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11 Ekim 2021 11:46
Milli ara döneminde sakatlıkların düzelmesi, Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü.

Sakatlığı geçenler şöyle: Pjanic, Vida, Larin, Atiba, Montero (Covid 19), Welinton, Ghezzal, Teixeria, Necip ve Salih Uçan.

Beşiktaş'ta şimdi Kevin N'Koudou'nun durumu belirsizliğini korurken, Mehmet Topal'ın tedavisi ise sürüyor.

Siyah-beyazlılarda, Mehmet Topal'ın bir süre daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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