Beşiktaş'ta sadece Mehmet Topal kaldı

Milli ara döneminde sakatlıkların düzelmesi, Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü.
Sakatlığı geçenler şöyle: Pjanic, Vida, Larin, Atiba, Montero (Covid 19), Welinton, Ghezzal, Teixeria, Necip ve Salih Uçan.
Beşiktaş'ta şimdi Kevin N'Koudou'nun durumu belirsizliğini korurken, Mehmet Topal'ın tedavisi ise sürüyor.
Siyah-beyazlılarda, Mehmet Topal'ın bir süre daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sakatlığı geçenler şöyle: Pjanic, Vida, Larin, Atiba, Montero (Covid 19), Welinton, Ghezzal, Teixeria, Necip ve Salih Uçan.
Beşiktaş'ta şimdi Kevin N'Koudou'nun durumu belirsizliğini korurken, Mehmet Topal'ın tedavisi ise sürüyor.
Siyah-beyazlılarda, Mehmet Topal'ın bir süre daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.