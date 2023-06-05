Beşiktaş'ta Nathan Redmond, Romain Saiss ve Alexandru Maxim'in Kasımpaşa ile önceki gün oynanan maçın kadrosunda yer almamaları ayrılık iddialarını gündeme getirdi ancak üç oyuncunun da sakatlıkları yüzünden müsabakada forma giyemedikleri belirlendi.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa maçından önce yaptığı açıklamada Redmond, Saiss ve Maxim'in kadroda yer almamalarıyla ilgili soruya, "Susma hakkımı kullanayım" yanıtını vermişti. Güneş'in bu sözleri yıldız futbolcuların takımdan ayrılabilecekleri şeklinde yorumlansa da Redmond, Saiss ve Maxim'in sakat oldukları bildirildi. Tedavilerine devam edilen Redmond ile Saiss çarşamba günü Konyaspor'la oynanacak sezonun son maçında da büyük olasılıkla görev yapamayacak. Maxim'in ise karşılaşmaya yetişme şansının bulunduğu aktarıldı.
Siyah-beyazlılar sözleşmesi biten Redmond'la mutlaka yola devam etmek istiyor. Kısa süre sonra doğum yapacak olan eşinin İngiltere'ye dönme isteği yüzünden karar vermekte zorlanan Redmond da kalmaya sıcak bakıyor. İngiliz oyuncunun, Premier Lig'den cazip bir teklif gelmemesi halinde kariyerine Beşiktaş'ta devam edebileceği ifade edildi.
MAXİM AYRILIYOR
Kartal, 1+1 yıllık daha sözleşmesi olan Saiss'i de kadroda tutmayı planlıyor. İngiltere'ye dönme isteği bulunsa da 4-5 milyon euro düzeyinde teklif gelmezse Faslı oyuncuya izin verilmeyecek. Kiralık sözleşmesi biten Maxim'in kalma şansı ise zayıf görünüyor. Beklentilere tam olarak yanıt veremeyen Rumen futbolcunun Gaziantep FK'ya dönmesi bekleniyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa maçından önce yaptığı açıklamada Redmond, Saiss ve Maxim'in kadroda yer almamalarıyla ilgili soruya, "Susma hakkımı kullanayım" yanıtını vermişti. Güneş'in bu sözleri yıldız futbolcuların takımdan ayrılabilecekleri şeklinde yorumlansa da Redmond, Saiss ve Maxim'in sakat oldukları bildirildi. Tedavilerine devam edilen Redmond ile Saiss çarşamba günü Konyaspor'la oynanacak sezonun son maçında da büyük olasılıkla görev yapamayacak. Maxim'in ise karşılaşmaya yetişme şansının bulunduğu aktarıldı.
Siyah-beyazlılar sözleşmesi biten Redmond'la mutlaka yola devam etmek istiyor. Kısa süre sonra doğum yapacak olan eşinin İngiltere'ye dönme isteği yüzünden karar vermekte zorlanan Redmond da kalmaya sıcak bakıyor. İngiliz oyuncunun, Premier Lig'den cazip bir teklif gelmemesi halinde kariyerine Beşiktaş'ta devam edebileceği ifade edildi.
MAXİM AYRILIYOR
Kartal, 1+1 yıllık daha sözleşmesi olan Saiss'i de kadroda tutmayı planlıyor. İngiltere'ye dönme isteği bulunsa da 4-5 milyon euro düzeyinde teklif gelmezse Faslı oyuncuya izin verilmeyecek. Kiralık sözleşmesi biten Maxim'in kalma şansı ise zayıf görünüyor. Beklentilere tam olarak yanıt veremeyen Rumen futbolcunun Gaziantep FK'ya dönmesi bekleniyor.