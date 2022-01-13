Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile yola devam kararı resmen açıklanıyor!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusundaki belirsizlik bugün itibariyle resmen sona eriyor. 9 Aralık'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığının açıklanmasının ardından takımı başına U19'u çalıştıran Önder Karaveli'yi getiren siyah beyazlılar, 47 yaşındaki teknik adam ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.



BU ÜÇLÜ İLK KEZ MEDYA ÖNÜNDE



Turkcell Süper Kupa şampiyonluğunun kazanılmasının ardından Koronavirüs testi pozitif çıkan Karaveli'nin karantina sürecinin tamamlamasının ardından konunun bugün kamuoyu önünde resmiyete dökülmesi bekleniyor.



Bugün Vodafone Park'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli bugün saat 12.00'de basının karşısına geçecek. İlk kez kamuoyunun karşısına geçecek bu üçlünün birçok konuya açıklık getirmesi bekleniyor.



DAHA ÖNCEDEN KARARLAŞTIRILDIK



Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Önder Karaveli ile devam kararı ile ilgili olarak "Daha önceden planladığınız bir olaydı. Önder Karaveli her konuda kendisini yetiştirmiş başarılı bir teknik adam. Portekizli teknik adam yerine Önder Karaveli'nin daha yararlı olacağı kararına vardık ve yönetim olarak kabul ettirdik. Oyuncularımız da Önder Karaveli ve ekibinden memnun. Çok bilgi ve donanımlı bir teknik kadromuz var. Taraftarlarımız merak etmesin en kısa zamanda onların yüzünü güldürecek sonuçlar almaya" ifadelerini kullanmıştı.





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