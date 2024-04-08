Beşiktaş'ta, Mert Günok için alarmlar çalıyor

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Başakşehir maçında göğsünden yaşadığı sakatlık nedeniyle 54. dakikada yerini Ersin Destanoğlu'na bırakmıştı.
Başarılı kalecinin göğüs kaslarında ezilme olduğu belirtilirken, Samsunspor maçı öncesi tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya kadar Mert'in ağrılarının tamamen geçmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor.
Deneyimli eldivenin ağrılarının devam etmesi durumunda kale Ersin Destanoğlu'na teslim edilecek.
38 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 resmi maça çıkan Mert Günok bu karşılaşmalarda kalesinde 41 gol görürken, 15 maçta kalesini gole kapattı.
Başarılı kalecinin göğüs kaslarında ezilme olduğu belirtilirken, Samsunspor maçı öncesi tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya kadar Mert'in ağrılarının tamamen geçmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor.
Deneyimli eldivenin ağrılarının devam etmesi durumunda kale Ersin Destanoğlu'na teslim edilecek.
38 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 resmi maça çıkan Mert Günok bu karşılaşmalarda kalesinde 41 gol görürken, 15 maçta kalesini gole kapattı.
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