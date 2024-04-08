Beşiktaş'ta, Mert Günok için alarmlar çalıyor

Beşiktaş'ın son oynadığı Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mert Günok, Samsunspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta, Mert Günok için alarmlar çalıyor
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08 Nisan 2024 11:36
Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Başakşehir maçında göğsünden yaşadığı sakatlık nedeniyle 54. dakikada yerini Ersin Destanoğlu'na bırakmıştı.

Başarılı kalecinin göğüs kaslarında ezilme olduğu belirtilirken, Samsunspor maçı öncesi tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya kadar Mert'in ağrılarının tamamen geçmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor.

Deneyimli eldivenin ağrılarının devam etmesi durumunda kale Ersin Destanoğlu'na teslim edilecek.

38 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 resmi maça çıkan Mert Günok bu karşılaşmalarda kalesinde 41 gol görürken, 15 maçta kalesini gole kapattı.

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