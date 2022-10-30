Beşiktaş'ta Masuaku'dan yine hata!

Beşiktaş'ta, Trabzonspor karşılaşmasında pas hatası yapmasının ardından takımının gol yemesine sebebiyet veren Arthur Masuaku, Ümraniyespor maçında benzer bir hata yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Masuaku'dan yine hata!
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30 Ekim 2022 20:52
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun Ümraniyespor'un attığı ilk golde yaptığı pas hatası dikkati çekti.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı maçta yanlış pas tercihiyle bordo-mavili takımın gol atmasına sebep olan Masuaku, Ümraniyespor karşısında da pasını rakibe kaptırarak kırmızı-beyazlıların hücuma çıkmasına sebep oldu. Masuaku'nun hatalı pasında topu kapan Umut Nayir, meşin yuvarlağı golü atan Del Valle ile buluşturdu ve Ümraniyespor ilk yarının son dakikasında skoru 2-1 yaptı.

Masuaku, ikinci yarının başında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan çıkarılırken, yerine Umut Meraş kalan 45 dakikalık bölümde görev yaptı.

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