Beşiktaş'ta Kerem Kalafat geri döndü!

Başiktaş, daha önce Uşakspor'a kiralanan Kerem Kalafat'ın takıma geri döndüğünü açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Kerem Kalafat geri döndü!
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13 Ocak 2022 17:41
Beşiktaş, Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen Kerem Kalafat'ın geri çağrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor arasında 2021-22 sezonu başında, profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat'ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, "Geri Çağırma" maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır. Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır. Uşakspor Kulübü'ne geçici transfer sözleşmesinin sonlandırılması hususunda göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kerem Kalafat, Uşakspor'da bu sezon toplamda 17 maçta forma giydi.

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