Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'la anlaşan Rıdvan Yılmaz'ın yerine düşünülen Kazımcan Karataş transferinde geri sayıma geçti.Siyah-beyazlıların, 19 yaşındaki yetenekli sol kanat oyuncusu için Altay'la bonservis bedeli konusunda anlaşmaya yaklaştığı öğrenildi.İzmir ekibinin Beşiktaş'ın yaptığı son teklife kısa süre içinde yanıt vereceği öne sürüldü. Altay, Beşiktaş'ın daha önce yaptığı 15 milyon liralık teklifi çok düşük bularak geri çevirmişti. Kulüplerin maddi konularda anlaşması halinde Kazımcan Karataş transferi kısa süre içinde açıklanacak.Geride kalan sezonda Altay'da 25 resmi karşılaşmaya çıkan 19 yaşındaki oyuncu, gol atamazken 2 asist katkısında bulundu.