Beşiktaş'ta Jonas Svensson yeniden gündemde

Beşiktaş, teklifin basına sızması sonrasında transferini askıya aldığı 28 yaşındaki sağ bek Jonas Svensson ile yeniden temaslara başladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Jonas Svensson yeniden gündemde
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21 Haziran 2021 12:29
Jonas Svensson
Jonas Svensson
AZ
Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in alternatifi olarak düşünülen ancak yapılan 900 bin Euro'luk teklifin basına sızması sonrasında transferi askıya alındığı öne sürülen Jonas Svensson yeniden gündemde.

AZ ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bek için Sergen Yalçın ve scout ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten futbol şube Sorumlusu Emre Kocadağ şunları söyledi:

KRİTİK GÜN SALI VE ÇARŞAMBA

"Yurt içi dışında bir çok oyuncu ile temastayız. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın sezon bitmeden yönetime yazdığı rapor doğrultusunda araştırmalarımızı genişlettik. Salı ve çarşamba günü Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklar."

4-5 GENÇ YILDIZ ADAYI DA ALINACAK

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Türkiye liglerinden gelecek vadeden 4-5 genç oyuncuyu kadrolarına katacaklarını ifade etti.
Kocadağ "Altyapıdan çıkardığımız ve Sergen Yalçın'ın kadroya gözünü kırpmadan aldığı Rıdvan ve Ersin gibi yeni yetenekleri de kazandırmak zorundayız" dedi.




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