06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş'ta Joao Mario krizi!

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Joao Mario, kendisine gelen teklifleri yeterli bulmuyor.

Beşiktaş'ta Joao Mario krizi!
Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde kadrosunun son halini belirlemeye çalışıyor.

Birçok oyuncuyu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, kadrodan pek çok isimle de yollarını ayırdı.

Kadroya yeni eklemeler yapmak için elinden oyuncu çıkarmak isteyen yönetim, Joao Mario'nun takından ayrılmasını bekliyor.

MARIO KİMSEYİ BEĞENMİYOR

Beşiktaş, transfer yapabilmek için kadroda düşünülmeyen Joao Mario için henüz iyi haber alamadı. Portekizli futbolcu, ayrılık için seçenekleri olmasına rağmen takımda kalmak istiyor.

Mario için Arap yarımadasından kulüplerin ilgisi var.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş formasıyla 39 maça çıkan Portekizli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 4 de asist yaptı.



 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
