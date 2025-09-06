Beşiktaş'ta Joao Mario krizi!





Birçok oyuncuyu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, kadrodan pek çok isimle de yollarını ayırdı.



Kadroya yeni eklemeler yapmak için elinden oyuncu çıkarmak isteyen yönetim, Joao Mario'nun takından ayrılmasını bekliyor.



MARIO KİMSEYİ BEĞENMİYOR

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş, transfer yapabilmek için kadroda düşünülmeyen Joao Mario için henüz iyi haber alamadı. Portekizli futbolcu, ayrılık için seçenekleri olmasına rağmen takımda kalmak istiyor.Mario için Arap yarımadasından kulüplerin ilgisi var.Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş formasıyla 39 maça çıkan Portekizli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 4 de asist yaptı.