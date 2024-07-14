Beşiktaş'ta Immobile'nin basın toplantısı

CIRO IMMOBILE'NİN AÇIKLAMALARI

"Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız."



"ÖNEMLİ BİR ROLÜM OLACAK"



"Saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacak. Takımımız da oyun içerisinde gol anlamında liderlik arayan bir profil arıyordu. Önemli bir sezon olacak. Az önce söylediğim gibi bu sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz."



"HOCAMIZLA KONUŞTUK"



"Hocamızla konuştuk. Takımın ihtiyacına göre nerede oynayacağım konusunda daha da fazla konuşacağız. Takımımızda çok önemli oyuncular var. Ben de bu ihtiyaca göre elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağım."



"En önemli özelliği nedir?"



Ciro Immobile: "Biraz daha derinlere gelip orada pozisyon aramaya çalışacağım. Bunu yapabileceğim oyuncular da var. Bunu idmanlarda daha da geliştireceğiz. Hep birlikte daha da iyi bir takım olacağız."



"GOL KONUSUYLA İLGİLİ SÖZ VERMEM"



"Gol konusuyla ilgili söz vermem hiçbir zaman. Ama elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Oynadığım tüm maçları kazanmak isterim."



"MERTENS'TEN, BONUCCI'DEN BİLGİ ALDIM"



"Beşiktaş'la ilgili beni çeken ilk şey, beni çok istemeleri oldu. İstanbul çok güzel bir şehir. Benimki gibi büyük ailesi olan insanlar, şehir bazında da karar alır. Konuştuğum insanlar oldu. Sirigu, Mertens ve Bonucci, konuşup bilgi aldığım isimler oldular."



"BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇOK TUTKULU"



"Türk futbolu hakkında, buranın sert ve büyük bir lig olduğunu biliyorum. Lazio ve Beşiktaş taraftarları, çok tutkulu. Bir futbolcu için bu çok önemli. Lazio'da 8 yıl boyunca beni çok sevdiler, çok desteklediler. Ben aynı şeyleri burada da Beşiktaş taraftarlarına yapmayı istiyorum."



"AYRILMAK ZOR OLDU"

"Zor bir karar almak zorundaydım buraya gelmeden önce. Sizi seven bir şehirden ayrılmak zor oldu. Ama futbol böyle. Süreçler ve kararlar her zaman böyle olmuştur. Yeni bir sayfa açtım. Elimden gelen en kısa sürede hazır olacağım. Taraftarların karşılamasından dolayı da son derece mutlu oldum."



"AİLEMLE BİRLİKTE BU KARARI ALDIK"



"Ailemle birlikte bu kararı aldık. Sayın başkanın ve kulübün bize gösterdiği ilgi de bizi çok memnun etti. Biraz bunu da arıyorduk. Bu durumda Beşiktaş ve İstanbul çok iyi bir uyum haline geldi ve sonrasında süreç gelişti."



"ŞARKI KONUSUNU DÜŞÜNECEĞİM"

Bizim ligde golcülerin şarkıları var. Kendisinin şarkısı var mı?



Ciro Immobile: "Dün de söylendi, bu konu hakkında düşüneceğim."



TARAFTARA MESAJI



"Çok teşekkürler. Buraya gelmek benim için çok önemliydi. 3 zor günden sonra buradayım, çok fazla çalışacağız."





HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMALARI

"Transferlerimiz çok iyi. Kamuoyunun tepkisi de çok iyi. Güzel hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Ama rehavete kapılmak yok. Hayallerimiz çok büyük, durmadan koşacağız. Kenetlenip inşallah Beşiktaş'ı üstüne örtülen ölü toprağını kaldırmaya başladık. Kağıt üstündeki isimler top oynamıyor. İnşallah sakatlıksız bir sezon geçirirler. Takıma fayda sağlarlar. Önümüzdeki sene Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda en iyi şekilde temsil ederler."



"RAPORA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"



"Kampın sonunda hocamızdan alacağımız rapor doğrultusunda hem gidecek hem kalacak hem de takviye gerekirse, o rapora göre takımımızı tamamlayıp yola devam edeceğiz."



OKAY YOKUŞLU, DI MARIA, HUMMELS, HERMOSO AÇIKLAMASI



"Bizim öncelikli amacımız, kampa kemik kadromuzu yetiştirmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Diğer taraftan hep şeffaf olduk. Bu konuyla ilgili çok fazla yazılıyor. Bu transferle ilgilendik ama gerçekleşme ihtimali maalesef sıfır. İkisiyle de ilgilendik, gerçekleşme ihtimali sıfır. Hermoso ile ilgili yazılıyor. Bunun da olma ihtimali sıfır. 2 milyon euro'dan başlattığımızı süreci 4 milyon euro'ya kadar çıkardık. Ama Arabistan'dan 8 milyon euro teklif olduğunu söyledi. Teşekkür ettik. Di Maria gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyen oyuncuyu biz de istemiyoruz. Şu anda kampa odaklanacağız. Hazırlık maçlarımız olacak. Eksik bölgeler çıkacaktır. Gidecek oyuncular belirlenecektir. Bunun neticesinde eksik bölgelere takviye yapılacaktır. Dediğim gibi şu anda biraz sakin. Güzel işler yaptık. Son yıllarda hiç yaşanmayan iskelet kadroyu kampa yetiştirdik. Bu çok değerli. Akabinde Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda takviyelere devam edeceğiz."



"BEŞİKTAŞ'IN YAPAMAYACAĞI BİR TRANSFER YOK"



"Beşiktaş'ın yapamayacağı bir transfer bana göre yok. Yeter ki istesin. Bir şekilde bulunur. Nasıl diğer kulüpler geçmiş yıllarda bulduysa artık sıra bizde. Beşiktaş taraftarları bunu hak ediyor. Makas çok açıldı. Transferlerden ziyede, biraz önce de söyledim, bu transferlerle birlikte camianın üzerindeki ölü toprağı kalktı. Tekrardan bir camia olduğunu hatırlamaya başladı. En önemli tranfer bu oldu. Hesabı-kitabı ben İstanbul'a dönünce yaparım. Hiçbir sıkıntı olmaz."



"ZENIT, GEDSON, ZAYNUTDINOV"



"Şu anda askıda. Herhangi bir gelişme yok. Olduğu takdirde değerlendeiririz. Rakamlar, teklifler önemli. Hocamızın kararı önemli. Olduğu takdirde değerlendireceğiz. Bizim öncelikli hedefimiz kampa iskelet kadroyu yetiştirmekti. Bunu da başardık. Hocamızın kararı doğrultusunda karar vereceğiz ve ona göre hareket edeceğiz."



FEYYAZ UÇAR'IN AÇIKLAMALARI

"Bence Ciro, penaltılarla birlikte 25 golün altına falan düşmez."



"GİTMESİ SÖZ KONUSU OLAN OYUNCULARDAN DESTEK İSTİYORUZ"



"Brad Friedel, çalışmalara devam ediyor. Öncelik bu, faydalanamayacağımız oyuncuların ayrılmasıyla ilgili çalışmaları var. Gitmesi söz konusu olan oyunculardan da destek istiyoruz. Burada kalıp da gereğini yapmamış arkadaşların bize destek vermelerini istiyoruz. Giderken de el sıkışarak, kucaklaşarak ayrılmak istiyoruz. Eğer bunu başaramazsak, elimizdeki oyunculara lisans çıkaramayacağız. Camia olarak bir seferberlik var. Herkesin yardımına ihtiyacımız var."

