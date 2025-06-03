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Beşiktaş'ta hücum hattı sıfırlanıyor!

Bu sezon hayal kırıklığı yaşan Beşiktaş, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istiyor.

calendar 03 Haziran 2025 09:14
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta hücum hattı sıfırlanıyor!
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Patrik Schick transferinde istediğini alamayan Siyah-beyazlılar, rotayı bir başka Almanya ekibinde oynayan Tim Kleindienst çevirdi. 29 yaşındaki Alman golcü ile temaslara başlandı. Golcü futbolcu, bu sezon 33 maçta forma giydi ve 16 gol, 10 asistlik performans sergiledi.


EZZALZOULI TAKİPTE

Siyah-Beyazlı ekip, kanat hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 23 yaşındaki Faslı sol kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli transfer listesine alındı. Beşiktaş, hücum hattına genç, hızlı ve yaratıcı bir oyuncu kazandırmayı amaçlıyor. 2023 yılında Barcelona'dan Betis'e transfer olan Abde, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

TRANSFERE YEŞİL IŞIK

Beşiktaş yönetimi, Abde Ezzalzouli için Real Betis ile ilk teması kurdu. Genç yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmeye olumlu baktığı öğrenildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. 


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