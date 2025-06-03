Beşiktaş, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.
GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Patrik Schick transferinde istediğini alamayan Siyah-beyazlılar, rotayı bir başka Almanya ekibinde oynayan Tim Kleindienst çevirdi. 29 yaşındaki Alman golcü ile temaslara başlandı. Golcü futbolcu, bu sezon 33 maçta forma giydi ve 16 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
EZZALZOULI TAKİPTE
Siyah-Beyazlı ekip, kanat hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 23 yaşındaki Faslı sol kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli transfer listesine alındı. Beşiktaş, hücum hattına genç, hızlı ve yaratıcı bir oyuncu kazandırmayı amaçlıyor. 2023 yılında Barcelona'dan Betis'e transfer olan Abde, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri olmayı başardı.
TRANSFERE YEŞİL IŞIK
Beşiktaş yönetimi, Abde Ezzalzouli için Real Betis ile ilk teması kurdu. Genç yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmeye olumlu baktığı öğrenildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Patrik Schick transferinde istediğini alamayan Siyah-beyazlılar, rotayı bir başka Almanya ekibinde oynayan Tim Kleindienst çevirdi. 29 yaşındaki Alman golcü ile temaslara başlandı. Golcü futbolcu, bu sezon 33 maçta forma giydi ve 16 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
EZZALZOULI TAKİPTE
Siyah-Beyazlı ekip, kanat hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 23 yaşındaki Faslı sol kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli transfer listesine alındı. Beşiktaş, hücum hattına genç, hızlı ve yaratıcı bir oyuncu kazandırmayı amaçlıyor. 2023 yılında Barcelona'dan Betis'e transfer olan Abde, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri olmayı başardı.
TRANSFERE YEŞİL IŞIK
Beşiktaş yönetimi, Abde Ezzalzouli için Real Betis ile ilk teması kurdu. Genç yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmeye olumlu baktığı öğrenildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<