Beşiktaş'ta gençler parmak ısırttı!

Slovenya kampında Beşiktaş moral ve güç depoladı. Tecrübelilerle genç yetenekler bir araya gelerek dinamizm oluşturuldu. Gençlerin performansı dikkat çekerken, Mustafa Hekimoğlu sivrilen isim oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gençler parmak ısırttı!
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22 Temmuz 2024 10:15
Beşiktaş sezon öncesi hem transfer borsasına hem de hazırlık kampına oldukça enerjik başladı. Slovenya kampı genelde çok iyi geçti. Özellikle gençler verilen şansı çok iyi değerlendirdi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU BÜYÜLEDİ

Mustafa Hekimoğlunun attığı goller ve yaptığı asistler izleyenleri adeta büyüledi. Hollandalı çalıştırıcı Mustafa ve diğer gençleri yakın takibe aldı. Özellikle 17 yaşındaki genç futbolcu, oynanan son hazırlık maçında da skora katkı sağlamayı başardı. Beşiktaş altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu bu karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde yeni sözleşme imzalayan genç yetenek, Grazer AK takımına attığı goller ve oyunuyla parmak ısırttı.

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