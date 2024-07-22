Beşiktaş'ta gençler parmak ısırttı!

Beşiktaş sezon öncesi hem transfer borsasına hem de hazırlık kampına oldukça enerjik başladı. Slovenya kampı genelde çok iyi geçti. Özellikle gençler verilen şansı çok iyi değerlendirdi.
MUSTAFA HEKİMOĞLU BÜYÜLEDİ
Mustafa Hekimoğlunun attığı goller ve yaptığı asistler izleyenleri adeta büyüledi. Hollandalı çalıştırıcı Mustafa ve diğer gençleri yakın takibe aldı. Özellikle 17 yaşındaki genç futbolcu, oynanan son hazırlık maçında da skora katkı sağlamayı başardı. Beşiktaş altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu bu karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde yeni sözleşme imzalayan genç yetenek, Grazer AK takımına attığı goller ve oyunuyla parmak ısırttı.
MUSTAFA HEKİMOĞLU BÜYÜLEDİ
Mustafa Hekimoğlunun attığı goller ve yaptığı asistler izleyenleri adeta büyüledi. Hollandalı çalıştırıcı Mustafa ve diğer gençleri yakın takibe aldı. Özellikle 17 yaşındaki genç futbolcu, oynanan son hazırlık maçında da skora katkı sağlamayı başardı. Beşiktaş altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu bu karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde yeni sözleşme imzalayan genç yetenek, Grazer AK takımına attığı goller ve oyunuyla parmak ısırttı.
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