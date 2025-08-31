Beşiktaş'ta Cerny için geri sayım

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny'nin transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Serdal Adalı, Wolfsburg ile yeniden görüşüp prensipte anlaşmaya vardı. Çekyalı futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
BEŞİKTAŞ'TAN KAZANACAĞI MİKTAR
Cerny, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.
ALANYASPOR MAÇININ ARDINDAN GELİYOR
27 yaşındaki oyuncunun bir aksilik çıkmaması halinde Alanyaspor maçının ardından Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Cerny'nin Wolfsburg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Serdal Adalı, Wolfsburg ile yeniden görüşüp prensipte anlaşmaya vardı. Çekyalı futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
BEŞİKTAŞ'TAN KAZANACAĞI MİKTAR
Cerny, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.
ALANYASPOR MAÇININ ARDINDAN GELİYOR
27 yaşındaki oyuncunun bir aksilik çıkmaması halinde Alanyaspor maçının ardından Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Cerny'nin Wolfsburg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.