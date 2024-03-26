Beşiktaş'ta Cenk Tosun, kontrat durumunu sorun etmiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun'un Siyah-Beyazlılar'la olan kontratı sezon sonunda bitecek.
Yöneticilerle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması sonrasında tamamen futbola odaklanma kararı alan Cenk, sezon sonuna kadar en iyi performansını gösterip ardından geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.
Yöneticilerle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması sonrasında tamamen futbola odaklanma kararı alan Cenk, sezon sonuna kadar en iyi performansını gösterip ardından geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.