Beşiktaş'ta Cenk Tosun, kontrat durumunu sorun etmiyor

Beşiktaş'ın deneyimli isimlerinden Cenk Tosun, sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmamasına takılmadan tamamen futbola odaklanma kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun, kontrat durumunu sorun etmiyor
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26 Mart 2024 11:04
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun'un Siyah-Beyazlılar'la olan kontratı sezon sonunda bitecek.

Yöneticilerle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması sonrasında tamamen futbola odaklanma kararı alan Cenk, sezon sonuna kadar en iyi performansını gösterip ardından geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.  

 
 

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