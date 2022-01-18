Beşiktaş'ta Batshuayi'ye durmak yok!

Beşiktaş 'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, etkisiz geçirdiği ilk yarı sonrasında ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmıştı. Sezonun ilk bölümünde sadece 6 gol kaydetmesi sebebiyle eleştirilerin hedefi olan deneyimli isim, ikinci yarıda çıktığı 2 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.



Rizespor ve Gaziantep müsabakalarını boş geçmeyen Batshuayi, bu akşam Karagümrük deplasmanında atacağı gollerle de takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak.







