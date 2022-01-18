Beşiktaş'ta Batshuayi'ye durmak yok!

Sezonun ilk yarısında bekleneni vermeyen Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi, ikinci yarıya iyi başlangıç yaptı. Belçikalı yıldızın bugünkü Karagümrük maçında da fileleri havalandırması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Batshuayi'ye durmak yok!
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18 Ocak 2022 09:30
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş 'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, etkisiz geçirdiği ilk yarı sonrasında ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmıştı. Sezonun ilk bölümünde sadece 6 gol kaydetmesi sebebiyle eleştirilerin hedefi olan deneyimli isim, ikinci yarıda çıktığı 2 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Rizespor ve Gaziantep müsabakalarını boş geçmeyen Batshuayi, bu akşam Karagümrük deplasmanında atacağı gollerle de takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak. 

 

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