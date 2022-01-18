Beşiktaş'ta Batshuayi'ye durmak yok!

Beşiktaş 'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, etkisiz geçirdiği ilk yarı sonrasında ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmıştı. Sezonun ilk bölümünde sadece 6 gol kaydetmesi sebebiyle eleştirilerin hedefi olan deneyimli isim, ikinci yarıda çıktığı 2 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Rizespor ve Gaziantep müsabakalarını boş geçmeyen Batshuayi, bu akşam Karagümrük deplasmanında atacağı gollerle de takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak.
Rizespor ve Gaziantep müsabakalarını boş geçmeyen Batshuayi, bu akşam Karagümrük deplasmanında atacağı gollerle de takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak.