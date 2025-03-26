Trendyol Süper Lig'de 29 Mart Cumartesi günü lider Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanan Beşiktaş, bu sezon aradığını bulamasa da evinde ezeli rakibine karşı büyük bir üstünlük sağlamış durumda.
2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray'ı, Süper Lig'de 8 kez ağırlayan siyah-beyazlılar, bu maçların 6'sını kazanırken, sadece 1 kez kaybetti. İki takım arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.
BÜYÜK MAÇLARI KAZANDI
Ligin ilk yarısında bir başka ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de Tüpraş Stadı'nda 1-0 yenen siyahbeyazlılar son haftalarda kötü bir gidiş yaşasa da önemli maçlardaki formuyla dikkat çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden Athletic Bilbao'yu 4-1 deviren, Fransız ekibi Lyon'u da deplasmanda 1-0 yenen siyah beyazlılar, kritik maçlarda başarı gösterdi. Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırladığı son 10 resmi maçta ise sadece 2 defa yenilgi gördü.
1 KEZ MAĞLUP OLDU
Beşiktaş 2016'da kavuştuğu yeni stadında G.Saray'ı ağırladığı 8 lig maçında 6 galibiyet elde ederken, sadece 1 kez berabere kalıp 1 defa da mağlup oldu.
Beşiktaş, sahasında yükseklerden uçuyor!
Beşiktaş 2016'da kavuştuğu yeni stadında Galatasaray'ı ağırladığı 8 lig maçında 6 galibiyet elde ederken, sadece 1 kez berabere kalıp 1 defa da mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'de 29 Mart Cumartesi günü lider Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanan Beşiktaş, bu sezon aradığını bulamasa da evinde ezeli rakibine karşı büyük bir üstünlük sağlamış durumda.
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