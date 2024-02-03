Beşiktaş Safi Çimento'dan yeni transfer!

Beşiktaş Safi Çimento, Fransız hentbolcu Sorhaindo'yu transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş Safi Çimento'dan yeni transfer!
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03 Şubat 2024 16:07
Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Fransız pivot Cedric Sorhaindo'yu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı'mız, 2023-2024 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında grand slam sahibi Fransız pivot Cedric Sorhaindo'yu kadrosuna kattı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Cedric Sorhaindo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Kariyerinde PSG, Barcelona ve Dinamo Bükreş'in de formasını giyen 39 yaşında ve 1,92 metre boyundaki pivot; bir olimpiyat, 4 dünya, 2 Avrupa ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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