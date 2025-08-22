22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak üzere. Rangers'la yapılan görüşmelerde sona gelinirken, genç sol bekin dönüşü an meselesi.

22 Ağustos 2025 11:12 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 11:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferinde sona yaklaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers'la görüşmelerde sona geldi. 24 yaşındaki sol bekin yeniden siyah-beyazlı formayı giymesi an meselesi.

Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Rangers ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Rangers ile transfer görüşmelerinde son detaylar kaldı. Rıdvan Yılmaz, bu akşam 23.15'te İstanbul'da olacak.



Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2022 yılında 4 milyon euroya Rangers'a transfer olan Rıdvan, İskoçya'da geçirdiği iki sezonda zaman zaman sakatlık problemleri yaşadı. 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve yeniden Beşiktaş forması giymeye istekli olduğu ifade ediliyor.

GLASGOW RANGERS KARNESİ

Ranger formasıyla 77 resmi maça çıkan milli sol bek, 2 gol ve 6 asist ile takımın katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
