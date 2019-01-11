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"Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in golcüsünü takip ediyor"

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, PSG'den Eric Choupo-Moting ile ilgilendiği ifade edildi.

Kaynak: Sporx.com
'Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in golcüsünü takip ediyor'
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11 Ocak 2019 20:38
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Fransa'dan sürpriz bir transfer haberi geldi.

France Football, Beşiktaş'ın Paris Saint-Germain'in sezon başında kadrosuna kattığı Eric Choupo-Moting'in durumunu öğrenmek için menajeriyle temasa geçtiğini yazdı.

KANATLARDA VE UÇTA OYNAYABİLİYOR

Sezon başında Stoke City ile biten sözleşmesinin ardından PSG'ye imza atan 29 yaşındaki oyuncunun 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Çok etkili bir hücum hattı olan PSG'de rotasyon oyuncusu olan ve 13 maçta 396 dakika süre alan Kamerunlu oyuncu, 1 gol attı.

KARTAL BABEL VE QUARESMA'YI BEKLİYOR

Beşiktaş'ta teklifler alan Ryan Babel ve Ricardo Quaresma'nın vereceği karar beklenirken, alternatif arayışları da devam ediyor.

Bu bağlamda Avrupa'nın dört bir yanında alternatifler değerlendiriliyor ve PSG'den Eric Choupo-Moting de iki kanatta ve forvette oynamasıyla listenin üst sıralarında yer alıyor.

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