'Beşiktaş , Ninua'yı alabilirse gerçek bir yıldız kazanır'

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan 21 yaşındaki orta saha Nika Ninua ile ilgili Gürcistan Milli Takım hocasından çarpıcı bir yorum geldi.



Teknik direktör Vladimir Weiss, "Onu 16 yaşından beri tanıyorum. UEFA Uluslar Ligi elemelerinde A milli takımda ona şans vermeyi düşünüyorum. Beşiktaş, Türkiye'de birçok kupası olan, en başarılı kulüplerden bir tanesi. Bu transferi gerçekleştirirse, Nika'nın böyle büyük bir kulüpte başarılı olmasını isterim." dedi.



Milli Takım teknik direktörü sözlerinin devamında; "Nika Ninua, konsantre olduğunda yeteneklerini sergileyebilen ve büyük bir futbolcu olma potansiyeline sahip bir oyuncu. Transferi gerçekleşirse, oyuncunun kariyeri açısından da büyük bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.



