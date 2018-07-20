BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU!

"BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIRSAK RÜYALARIMIZ GERÇEKLEŞECEK"

Beşiktaş - Krasnodar maçı hangi kanalda, sat kaçta? Beşiktaş hazırlık maçında Rusya Ligi takımlarından Krasnodar ile karşılaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Siofok ile 1-1 berabere kalmıştı. İkinci maçta Gyirmot'u 4-1 mağlup eden Siyah-Beyazlı ekip üçüncü maçında Ukraya ekibi Shaktar ile 0-0 berabere kaldı ve yenişemedi. Ardından CSKA Moskova'ya 4-1 mağlup olan Kara Kartal, son olarak Reading ile 2-2 berabere kaldı.Beşiktaş'ın saat 18:00'da Weinzödl GAK 1902 Sportplaz'da Krasnodar ile oynayacağı hazırlık maçı D-Smart platformunda yer alan Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.Öte yandan temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.B36 Torshavn, 0-0 biten maçında rövanşında deplasmanda OFK Titograd'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 26 Temmuz'da, rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos'ta oynanacak.Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ın Norveçli teknik direktörü Jakup Borg, daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş ile karşılaşabilirlerse bir rüya olacağını dile getirmişti.Borg yaptığı açıklamada ''Tüm takım Beşiktaş ile karşılaşmanın hayalini kuruyor. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağız. Biz amatör bir takımız. Beşiktaş gibi bir takımla karşılaşırsak rüyalarımız gerçekleşecek'' ifadelerini kullanmıştı.